Petro lamenta muerte de siete menores en bombardeo a guerrilleros y asume responsabilidad

"Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros", manifestó el mandatario en su cuenta de X, ante las críticas recibidas por la muerte de los menores en el bombardeo.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo hoy en un comunicado que al menos seis de los muertos que dejó ese bombardeo eran menores de edad, cifra que el Instituto de Medicina Legal (IML) elevó a siete, al tiempo que confirmó que son 20 los cuerpos recibidos, uno más de los informados inicialmente.

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, señaló que esa institución "recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre" en sus sedes de Villavicencio y San José del Guaviare, y que "trece de los cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres".

"Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida (...) son de menores de edad: de género femenino, cuatro, y de género masculino, tres", manifestó Cortés.

Petro añadió que si no hubiera ordenado el bombardeo contra los disidentes, hoy lo criticarían porque dejó emboscar a los soldados.

"Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida (a los militares)", dijo, y afirmó que "es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio".

Ante las numerosas críticas recibidas porque cuando estaba en la oposición condenó bombardeos como este, el mandatario señaló: "Decisión riesgosa, bombardear antes que (los guerrilleros) lleguen a su objetivo. Eso hice".

El mandatario, que esta semana también ordenó un bombardeo contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, subrayó "que lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio" y aseguró que eso es lo que ha buscado con su política de paz total".

"Quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas", expresó el presidente y señaló que en su Gobierno, gracias a la presión militar, han sido "rescatados 2.411 niños de las garras de los grupos armados del narco".

Al denunciar la muerte de los menores en el bombardeo, la defensora del Pueblo pidió en su comunicado respetar el derecho internacional, aunque recalcó que "la responsabilidad" final recae en los grupos armados que los reclutan.

"Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", sostuvo Marín.

Críticos de Petro han recordado hoy que cuando la izquierda estaba en la oposición condenó bombardeos contra guerrilleros en los que también murieron menores de edad.

En las redes sociales han aparecido este sábado publicaciones antiguas de Petro, del 10 de marzo de 2021, criticando un bombardeo similar en el Guaviare, durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), sobre el cual el hoy presidente señaló: "El bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato".

En noviembre de 2019, el entonces ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, renunció luego de que la oposición de izquierdas le hiciera un debate en el Senado por otro bombardeo en el Caquetá (sur) en el que murieron 14 disidentes de las FARC, entre ellos siete menores de edad.

Sobre este último, Petro posteó el 6 de noviembre de 2019: "Si el Gobierno sabía que allí habían (sic) menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad".

En respuesta a políticos de derecha que hoy le reprocharon el bombardeo de esta semana en el Guaviare, comparándolo con el de 2019, el presidente respondió: "No es un crimen de guerra".

Tras explicar los motivos que lo llevaron a ordenar el ataque, Petro concluyó: "En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión".