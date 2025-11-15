Policía decomisa en aeropuerto de Paraguay 22 kilos de oro que tenían como destino Panamá

"Procedimos a la detención de las personas involucradas, un funcionario público y dos personas particulares, y a la incautación de 22 kilos, aproximadamente, del metal precioso", dijo el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario Luis López, a la radio ABC Cardinal.

Los detenidos tienen nacionalidad paraguaya, según los medios.

El operativo se realizó en la madrugada de este sábado en el aeropuerto Silvio Pettirrosi, de la ciudad de Luque, que sirve a Asunción, en coordinación con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y la Fiscalía General, y fue el resultado de un proceso de investigación de dos meses, según explicó el jefe policial.

El valor calculado del oro decomisado es de tres millones de dólares en el mercado nacional, agregó.

El funcionario detenido era uno de los jefes de seguridad de la terminal aérea, cuya participación consistió en evitar que el cargamento pase por los controles y escáner, indicó López.

Los otros dos recibieron los lingotes en el zona de embarque internacional, donde fueron detenidos.

La Policía, además, decomisó en el operativo 11.000 dólares y equipos electrónicos.

López agregó que la investigación prosigue ante la sospecha de que operaciones similares se hicieron antes en la terminal aérea.