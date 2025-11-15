Se entrega el principal sospechoso de asesinar a tiros a dos policías en Jamaica

El sospechoso, identificado como Marcarius 'Macky' Monroe, se entregó en la tarde del viernes en la estación de Policía del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Hunts Bay, según confirmó el subcomisionado de la Policía de Jamaica, Michael Phipps.

Monroe es sospechoso de haber asesinado a tiros, junto a otras dos personas, a los oficiales Constables Charles Stewart y Jemarey Gordon.

Phipps indicó que Monroe fue interrogado, por lo que próximamente las autoridades darán una actualización del caso.

Las autoridades informaron además que otras dos personas están vinculadas con el doble asesinato, por lo que exhortaron a la ciudadanía a ayudar con esclarecer el suceso.

A esas otras dos personas las autoridades las identificaron como 'Squidly' y Junior Brown.

Los implicados abrieran fuego contra los policías en la noche del jueves y los hirieron de gravedad, antes de darse a la fuga.

Los policías, de la División de Investigación Antiterrorista y del Crimen Organizado, fueron trasladados de urgencia al Hospital Público de Kingston, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía envió una advertencia a cualquier ciudadano que esté escondiendo o cooperando con estos otros dos sospechosos.

"Queremos exhortar a nuestros ciudadanos responsables a que no resguarden a ninguno de estos hombres, pues si lo hacen, también serán procesados criminalmente", advirtió Phipps.

Este doble crimen ocurrió en momentos en que se ha registrado esta semana un aumento de la violencia tras dos semanas de pausa por la devastación causada por el huracán Melissa.

Hace dos días, cuatro hombres murieron a tiros y otro escapó en un intercambio de disparos con la Policía en el distrito de Saint Catherine.

De acuerdo a los datos de la Policía de Jamaica, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de este año se registraron 571 homicidios en el país, lo que representa una disminución del 42,9 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 979.

El pasado marzo, el ministro de Seguridad Nacional, Horace Chang, expresó su esperanza de alcanzar su objetivo de registrar menos de 1.000 muertes violentas para finales de 2025.

Las autoridades de Jamaica impusieron un toque de queda desde el miércoles hasta el viernes, en zonas de los distritos del suroeste de la isla: Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, los más afectados por el huracán Melissa.

Melissa, que impactó Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5, ha causado en el país al menos 45 muertos y daños estimados en entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.