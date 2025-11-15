Se reparten en Ecuador los últimos paquetes electorales antes del referéndum

Los paquetes empezaron a ser enviados desde Quito hacia las bodegas de las delegaciones electorales de 23 de las 24 provincias que tiene el país desde el pasado 5 de noviembre y el miércoles anterior se inició el reparto en todos los recintos habilitados a nivel nacional.

Mientras que en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, la entrega inició se este viernes y siguió durante gran parte de este sábado, según explicó a EFE Jorge Tapia, técnico electoral de la delegación provincial del CNE.

"Nosotros tenemos en la provincia 467 recintos electorales que están siendo preparados en este momento. Nuestro personal de coordinadores está colocando la señalética y todo lo demás, de tal forma de que mañana todos estén operativos a partir de las 7:00 (12:00 GMT)", indicó.

Tapia señaló que durante la jornada de reparto se habían encontrado con algunos inconvenientes, como inundaciones en patios de instituciones educativas o deslaves en las carreteras, pero que fueron superados gracias al apoyo de bomberos o agentes de tránsito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El coronel Wilman Albán, de las Fuerzas Armadas, afirmó que la institución ha "desplegado todas sus capacidades para garantizar que el proceso de entrega de los kits" se realice "con total normalidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Así como el día domingo vamos a desplegar todas las potencialidades que tenemos para garantizar a la ciudadanía un proceso totalmente normal", añadió el coronel.

Para este domingo, las Fuerzas Armadas desplegarán 61.500 militares y la Policía otros 57.460 agentes, a los que se sumarán tres aeronaves y 41 drones.

En las demás provincias del país, está previsto que el reparto de los paquetes electorales en cada recinto electoral culmine alrededor de las 18:00 horas de hoy (23:00 GMT).

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados para ir a las urnas este domingo y decidir, además de la instauración de una Constituyente, sobre eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, quitar el financiamiento público a los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas de 151 a 73.