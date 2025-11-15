Steinmeier subraya la importancia de recordar a victimas del nazismo y de sus cómplices

Steinmeier participó en un acto junto a su homólogo italiano, Sergio Mattarella, de entrega del premio a la cooperación municipal entre Alemania e Italia que conceden conjuntamente ambos jefes de Estado.

"Cuando recordamos la historia de la amistad germano-italiana, no debemos pasar por alto los capítulos oscuros", dijo Steinmeier, quien destacó el interés compartido en estos últimos años con el presidente italiano de recordar juntos los crímenes cometidos durante el nacionalsocialismo por los alemanes, sus cómplices y colaboradores.

Al respecto, subrayó la importancia de "seguir manteniendo vivo el recuerdo de las víctimas de la guerra y la tiranía, especialmente ahora", al aludir también a la participación el domingo de Mattarella en el Día de Duelo Nacional, en cuyo acto central en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, el presidente italiano pronunciará un discurso.

"El recuerdo común nos brinda la oportunidad de aprender del pasado. En tender puentes juntos reside la oportunidad de encontrar mejores caminos hacia el futuro", como lo demuestran los hermanamientos entre ciudades, cuya creatividad y compromiso se premian precisamente en este acto, agregó.

Los proyectos entre ciudades tienden puentes entre ambos países, fortalecen la Europa unida y reúnen a jóvenes de Italia y Alemania "para cuidar y conservar monumentos y bienes culturales, y entablar así un diálogo sobre la historia común", añadió.

"Permiten a los ciudadanos de ambos países experimentar y sentir el valor que tiene la Unión Europea para ellos y para todos nosotros. Y nos hacen conscientes de que debemos comprometernos activamente para proteger y defender la paz y la libertad", subrayó.

El fundamento común de todos estos puentes es la amistad y en ella reside la verdadera riqueza, recalcó.

"La historia de éxito de nuestra Alemania de posguerra también tiene un trasfondo migratorio", dijo Steimeier, al aludir a la firma hace 70 años del acuerdo para la contratación de trabajadores italianos en la República Federal de Alemania, que "con su trabajo, en su mayoría duro (...) contribuyeron de manera decisiva al auge económico" alemán.

Steinmeier, que también aludió al 75 aniversario el año que viene de relaciones diplomáticas entre ambos países, destacó los más de 400 hermanamientos que unen ciudades de las más diversas regiones de Alemania e Italia y fomentan el encuentro y el intercambio entre personas muy diferentes, también entre las generaciones más jóvenes.

La tercera edición del "Premio de los Presidentes a la cooperación municipal entre Alemania e Italia", creado en 2020 por ambos jefes de Estado, demuestra "lo acertado de rendir homenaje a las ciudades en el marco de la amistad entre nuestros pueblos", dijo Mattarela por su parte.

"Hoy más que nunca, los municipios son los protagonistas de un nuevo capítulo de la historia mundial. En un mundo marcado por profundas tensiones geopolíticas y climáticas, así como por tendencias regresivas, las ciudades no son sólo lugares donde refugiarse, sino que forjan la humanidad, son puntos de encuentro entre los pueblos y el corazón de una red en la que se viven experiencias que mejoran la vida de nuestras comunidades", afirmó.

Los lugares en los que uno vive, se comunica, intercambia con otros y trabaja tienen una importancia especial, añadió.

En ellos , los jóvenes experimentan de primera mano lo que significan la democracia, la participación y la vida en comunidad, y así crece una comunidad e invierte en su futuro, señaló.