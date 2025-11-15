Trump recibirá con honores al príncipe saudí, antes repudiado por Estados Unidos

Medios locales como el mismo Post informan que Trump dará la bienvenida a Bin Salman con una ceremonia en el Pórtico Sur de la mansión presidencial, tras la cual ambos mantendrán una reunión privada y culminarán la jornada con una cena de gala, honores reservados para las visitas de Estado

Trump y Bin Salman se reunieron el pasado mayo durante una gira del republicano por Oriente Medio en la que anunciaron acuerdos de cooperación armamentística y de inversiones.

Arabia Saudí busca adquirir aviones de combate F-35 de Estados Unidos, mientras Washington desea que Riad normalice las relaciones diplomáticos con Israel y se una a los Acuerdos de Abraham, que impulsó Trump en su primer mandato.

La visita de Bin Salman a Washington es la primera que realiza a Estados Unidos desde el asesinato en 2018 del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, quien fue descuartizado en el consulado de su país en Estambul, donde había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.

La CIA determinó que Salman aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

El expresidente demócrata Joe Biden (2021-2024) prometió tratar a Bin Salman como un "paria", pero los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, como el petróleo y la seguridad, lo empujaron a tejer relaciones con Riad y a reunirse con el príncipe en 2023 durante un viaje a Arabia Saudí.

Tanto en su primer mandato como en el actual, Trump ha elogiado la alianza con Arabia Saudí y ha destacado la importancia de las inversiones saudíes en Estados Unidos.