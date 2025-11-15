Ucrania neutraliza dos misiles Kinzhal y 91 de los 135 drones lanzados por Rusia

Así lo indicó este sábado la Fuerza Aérea ucraniana, que precisó que un misil y 41 drones impactaron en 13 localizaciones del país y en cuatro de ellas cayeron fragmentos derribados.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del viernes y durante la noche tres misiles aerobalísticos X-47M2 Kinzhal desde el espacio aéreo de la región rusa de Tambov.

También enviaron 135 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol, Primorsko-Ajtarsk y Briansk y desde Chauda Gvardiiske, en el territorio ocupado de Crimea.

De los drones lanzados por Rusia, unos ochenta eran Shahed, agrega la nota publicada en Telegram.

Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó dos misiles y 91 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur y este del país.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.

Así, la eficacia total de la defensa aérea superó el 67 %.