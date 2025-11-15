Un corredor nepalí y dos españoles lideran la primera etapa del 'Everest Trail Race' 2025

La meta de la primera etapa, un recorrido de 23 kilómetros entre las localidades de Dhap y Chyangsyngma considerado "de aclimatación", estuvo situada a 3.500 metros de altura.

Según un comunicado emitido por varios de los organizadores de la carrera, Kunwar lideró la etapa durante la mayor parte de la carrera.

En los últimos cuatro kilómetros, Carretero consiguió recuperar parte del tiempo perdido.

Finalmente, Carretero terminó la etapa 18:48 minutos más tarde que Kunwar.

Por su parte, el también español Manuel Vela finalizó la etapa en tercer lugar a más de una hora y cuarenta minutos del ganador del tramo.

En la categoría femenina, se impuso la corredora nepalí Chhoki Sherpa, a la que siguieron su compatriota Humi Budha y la portuguesa Ester S. Alves.

La mejor española, Mª Jesús Muñoz, terminó en quinto lugar.

La segunda etapa, entre Chyangsyngma y Ringmo, será un recorrido de 27 kilómetros en el que los corredores tendrán que ascender el Pike Peak, a más de 4.000 metros.