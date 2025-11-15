Un soldado secuestrado y tres heridos en combates entre Ejército colombiano y disidencias

Los choques se produjeron la tarde del viernes durante un operativo militar contra el grupo Carlos Patiño de las disidencias, en el sector de Guadualito, donde hoy continúan las operaciones, según precisó el Ejército en un comunicado.

El balance dejó tres soldados heridos y otros dos lesionados, y el grupo armado secuestró al soldado Víctor Hugo Yepes García.

El Ejército recordó que estos actos "constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario" y anunció que interpondrá las denuncias y acciones judiciales correspondientes.

"La Tercera División del Ejército Nacional hace un llamado al respeto por la vida de nuestro militar, al tiempo que invita a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico", agregó la institución.

En la madrugada de este sábado, en el mismo convulso departamento del Cauca, presuntos integrantes del grupo Jaime Martínez de las disidencias atacaron con drones, explosivos y ráfagas de fusil un puesto de Policía en el corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao.

Aunque las autoridades aún no han reportado heridos, videos difundidos en redes sociales muestran daños en viviendas y comercios.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aun después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de las FARC en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.