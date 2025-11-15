Venezuela reafirma su apoyo a Palestina tras 37 años de la declaración de su independencia

"Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, reafirma su apoyo inquebrantable al Estado y al pueblo de Palestina, que hoy continúa firme en la defensa de su independencia y dignidad", escribió el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

El alto funcionario señaló que, hace 37 años, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) "reafirmó la proclamación de un Estado independiente y soberano de Palestina con las fronteras previas a 1967, con Jerusalén como su capital, respaldado por un amplio apoyo internacional".

"Esta declaración reconoció la lucha del pueblo palestino por su autodeterminación y su derecho a vivir sin la ocupación sionista", aseguró el ministro de Exteriores.

Además, Gil denunció que los palestinos han sufrido "más de 75 años de ocupación, 'apartheid' y crímenes que constituyen violaciones graves al derecho internacional".

El pasado mes, el Ejecutivo de Maduro dijo que "la presión política y diplomática" internacional "debe continuar" hasta que se logre una "paz justa" para Palestina.

A primera hora de este sábado, el Ejército israelí bombardeó diferentes puntos del norte y también el sur de la Franja de Gaza, pese a que un alto el fuego sigue vigente, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Desde la llegada de la tregua, en vigor desde el 10 de octubre, el Ejército israelí ha matado a 261 palestinos y causado heridas a otros 632, según el recuento del Ministerio de Sanidad palestino.

La actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, ha matado al menos a 69.187 palestinos, la mayoría niños y mujeres, y herido a otros 170.703.

Miles de víctimas permanecen todavía atrapadas bajo los escombros sin poder ser rescatadas por los equipos de la Defensa Civil palestina ante la falta de maquinaria pesada.