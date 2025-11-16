Agencia de investigación india arresta a un supuesto cómplice del atacante de Nueva Delhi

"En un importante avance del caso de la explosión con coche bomba en la zona del Fuerte Rojo, la NIA ha detenido a un residente de Cachemira que había conspirado con el atacante suicida para llevar a cabo el atentado terrorista que costó la vida a diez personas inocentes y dejó 32 heridos", informó este domingo en un comunicado la agencia india.

La NIA identificó al detenido como Amir Rashid Ali.

Según la agencia, el vehículo utilizado para atentar estaba registrado a nombre del arrestado, que fue detenido en Nueva Delhi.

En su comunicado, la NIA también confirmó la identidad del atacante, muerto en el atentado. Se llamaba Umar Un Nabi y era profesor adjunto del Departamento de Medicina General de la Universidad Al Falah de Faridabad, una ciudad dormitorio de Nueva Delhi

Según la agencia, el presunto conspirador había viajado a Nueva Delhi para "facilitar la compra del vehículo".

Ambos identificados eran residentes en el territorio de Jammu y Cachemira, en la Cachemira administrada por la India, Rashid Ali en la localidad de Samboora y Nabi en el distrito de Pulwama.

La NIA añadió que la Policía de Delhi, de Jammu y Cachemira y de los estados de Haryana y Uttar Pradesh continúan su investigación en torno al atentado, "para destapar la conspiración de mayor alcance" e "identificar a otros implicados en el caso".

La explosión del lunes en Nueva Delhi es el primer atentado terrorista con fallecidos en la capital india desde 2011, aunque en 2012 se registró otro ataque sin muertos, según el Portal de Terrorismo del Sur de Asia, que cuantifica este tipo de ataques en la región.

El martes, un día después del ataque, un hombre se inmoló frente a unos juzgados en Islamabad, causando al menos 12 muertos y 27 heridos.

El ataque en la capital de Pakistán ha sido reivindicado por una facción de los talibanes paquistaníes.