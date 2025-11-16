Al menos 13 muertos al caer un autobús por la ladera de una montaña en Andes de Ecuador

El accidente ocurrió en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) en un punto cercano a la localidad de Simiátug, ubicada en la sureña provincia andina de Bolívar, donde el autobús dio varias vueltas de campana tras, aparentemente, haber chocado con un automóvil que venía en sentido contrario.

El vehículo había partido de la ciudad de Ambato, capital de la andina provincia de Tunguruahua y se dirigía a Simiátug, principalmente con personas originarias de esa localidad que llegaban para votar en el referéndum convocado este domingo a petición del presidente Daniel Noboa, según indicaron medios locales.

La Fiscalía ordenó el levantamiento de cadáveres y práctica de autopsias e identificación de los fallecidos, sin ofrecer ningún balance de víctimas de este accidente.

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Ambato, mientras que los heridos -cuya cifra aún no ha sido determinada oficialmente- fueron llevados al Hospital Docente de la misma ciudad andina.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia de la covid-19 redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 accidentes de tránsito anuales y más de 2.000 fallecidos, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), EFE