Boric madruga para depositar su voto y animar a los chilenos a participar

El mandatario llegó a la mesa de votación en torno a las 8.30 horas local (11.30 GMT) acompañado de su padre y con su hija Violeta, recién nacida, en los brazos.

Boric pasó unos minutos saludando y conversando con los numerosos ciudadanos magallánicos, que estaban haciendo fila en un día soleado en la mayor ciudad del fin del mundo.

Un total de 15,7 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir en unas presidenciales y legislativas que, por vez primera, se realizan con voto obligatorio para todo el censo.

Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01% de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse un balotaje el 14 de diciembre.

Los chilenos también eligen este domingo a los senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que conforman el Congreso de Diputados.