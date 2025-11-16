Dos sismos de magnitud 4 sacuden parte de la República Dominicana

El primer temblor, de magnitud 4.2, sucedió a las 15:49 hora local (19:49 GMT) y tuvo su epicentro 3.6 kilómetros al oeste de Luperón, a una profundidad de 22.8 km, en dicha provincia de Puerto Plata.

El segundo evento, de magnitud 4, diez minutos más tarde, tuvo su núcleo a 6.2 km al este de Villa Isabela, a 13.1 km de profundidad, también en Puerto Plata, indicó el Centro Nacional de Sismología (CNS).

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

