Ejército libanés denuncia que ataques israelíes impiden su despliegue en el sur del Líbano

"El enemigo israelí persiste en sus violaciones de la soberanía libanesa, provocando inestabilidad en el Líbano e impidiendo la finalización del despliegue del Ejército en el sur", denunciaron las Fuerzas Armadas Libanesas en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

El alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024 entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.

En este sentido, el Ejército libanés condenó "el ataque contra una patrulla de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FINUL)" de esta mañana, cuando según los cascos azules un tanque israelí abrió fuego contra sus tropas en el sur del territorio libanés.

"Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno", explicó la FINUL en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Ejército israelí reconoció haber abierto fuego contra las tropas de la misión de paz de la ONU desplegadas en el sur del Líbano después de confundirlos con "sospechosos debido a las malas condiciones climáticas", según un comunicado castrense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tras una revisión, se determinó que los sospechosos eran soldados de la ONU que realizaban un patrullaje en la zona y fueron clasificados como sospechosos debido a las malas condiciones climáticas", añadió.

Además, el Ejército israelí insistió en que sus tropas no dispararon "deliberadamente contra los soldados de la FINUL" y que "el incidente está bajo investigación".

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas Libanesas afirmaron que su mando está "trabajando en coordinación con países amigos para poner fin a las continuas violaciones y transgresiones cometidas por el enemigo israelí, que requieren una acción inmediata ya que representan una peligrosa escalada".

Pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, Israel sigue ocupando varias colinas del sur del Líbano y bombardea casi a diario su territorio, una situación que las autoridades libaneses buscan atajar con el inicio de potenciales negociaciones entre ambos países.