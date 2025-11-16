El papa reclama una paz "justa y estable" en Ucrania ante la llegada del invierno

"Sigo con dolor las noticias de los ataques que siguen golpeando a las ciudades ucranianas, incluida Kiev, causando víctimas y heridos entre los que también hay niños", denunció el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

León XIV, ante cerca de 40.000 fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, según las autoridades vaticanas, denunció que esos ataques -sin citar directamente a Rusia- causan también "ingentes daños a las infraestructuras civiles".

"Dejan a las familias sin casa mientras el frío avanza (...). ¡No debemos acostumbrarnos a la guerra y a la destrucción! ¡Recemos juntos por una paz justa y estable para la martirizada Ucrania!", terminó.

Asimismo el papa recordó que en diversas partes del mundo los cristianos sufren "discriminación y persecución", citando ejemplos como Bangladés, Nigeria, Mozambique o Sudán.

"Nos llegan noticias de ataques a comunidades y lugares de culto. Dios es un padre misericordioso y quiere la paz entre todos sus hijos", imploró.

Por otro lado expresó su solidaridad ante la última matanza en la República Democrática del Congo, que ha dejado al menos 20 civiles muertos en Kivu, y llamó a rezar "para que cese toda violencia y para que los creyentes colaboren con el bien común".