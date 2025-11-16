El PIB de Japón se contrajo un 0,4 % de julio a septiembre por la caída de exportaciones

Las exportaciones se redujeron un 1,2 %, en comparación con el aumento del 2,3 % del trimestre anterior, mientras que las importaciones cayeron también, un 0,1 %, frente al aumento del 1,3 % del anterior trimestre.

En comparación con el mismo período del año anterior, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 1,1 %, según el informe preliminar publicado este lunes por la Oficina del Gabinete del país asiático.

En los dos primeros trimestres de este 2025 el PIB japonés había crecido un 0,2 % y un 0,6 % intertrimestal, respectivamente, de acuerdo a los datos gubernamentales revisados.

Entre los factores que más contribuyeron a la contracción del indicador destaca además una reducción de la demanda interna, liderada por una caída del 9,4 % de la inversión inmobiliaria, frente a la subida del 0,3 % del anterior trimestre.

Además, el consumo privado, que representa prácticamente el 60 % de la economía japonesa, se mantuvo casi plano, con un ligero aumento del 0,1 %, en comparación con el crecimiento del 0,4 % registrado entre abril y junio.

También aumentó un 1 % la inversión corporativa, mientras que la inversión pública tuvo un crecimiento del 0,1 % entre julio y septiembre.

A nivel interanual, la economía japonesa mantiene la senda del crecimiento gracias a la recuperación del consumo de los hogares tras años de estancamiento, con un aumento del 0,8 %.