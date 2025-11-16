Fuerzas israelíes matan a tiros un joven palestino en Tubas (Cisjordania)

La víctima fue identificada como Jadallah Jihad Jumaa Jadallah y, según Wafa, fue abatido a tiros por soldados israelíes dentro del campamento, lugar al que después impidieron el acceso a las ambulancias para darle atención médica.

Además, la Media Luna Roja Palestina informó de que sus equipos también atendieron a otros dos heridos: un menor, de 16 años, con una herida de metralla en la cintura y un joven, de 18, con una herida de metralla en las extremidades inferiores.

Ambos quedaron heridos durante la incursión militar israelí contra el campamento de Al Fara.

Según relata Wafa, que cita a fuentes locales, fuerzas israelíes habían irrumpido en el campamento durante la tarde de este domingo con varias patrullas militares y se habían desplegado por sus calles.

Cisjordania vive un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes coincidiendo además con la temporada de recogida de aceituna, considerada la más violenta de los últimos cinco años.

Solo en octubre se registraron 1.584 agresiones del Ejército israelí en estos territorios palestinos ocupados.

Además, la ONU documentó 536 ataques de colonos en octubre, la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.