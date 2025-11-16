Haití convoca elecciones presidenciales y legislativas para el 30 de agosto de 2026

Una segunda vuelta debería celebrarse el 6 de diciembre de ese mismo año, de acuerdo con la información del CEP, que prevé que el país - que no celebra comicios desde hace casi una década - pueda contar con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

El CPT, formado el año pasado, había previsto en principio la celebración de elecciones para 2025 para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes, ya que Haití cumplió el pasado 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno electo en las urnas, en medio de una grave crisis, marcada por el deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad, y la inseguridad alimentaria.

Según el calendario establecido, la campaña electoral comenzará el 15 de marzo y finaliza el 29 de agosto de 2026, mientras que los resultados de la primera vuelta serán publicados el 3 de octubre.

Las elecciones locales se celebrarán el 6 de diciembre de 2026, fecha establecida para una eventual segunda vuelta.

Las últimas elecciones celebradas en el país tuvieron lugar entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020, cinco meses después de que el Consejo Superior Judicial de Haití pusiera fin a su mandato el 8 de febrero de ese mismo año.

La culminación de la Administración de Moïse surgió en medio de manifestaciones de la oposición para que dimitiera porque aseguraban que su Gobierno ya había terminado mientras que el mandatario argumentaba que su gestión concluía en 2022 en base a sus interpretaciones de la Constitución.

Haití enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde el inicio de 2022, y más de 4.000 de esos homicidios ocurrieron en el primer semestre del año, de acuerdo con información oficial.