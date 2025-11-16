Izquierdista Jara lidera con poco margen el conteo de votos en las presidenciales chilenas

La exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric tiene un 26,17 % de los votos, mientras que el abogado ultracatólico logra un 24,87 %, de acuerdo al primer conteo del Servicio Electoral (Servel).

Si Jara no consigue el 50 % más uno de los votos, habrá que celebrar una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Hasta ahora, la gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,1 %.

Los grandes perdedores de la noche serían el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

Los más de 15,6 millones de personas también eligieron a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.