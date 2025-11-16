Kaiser dice que apoyará a cualquiera menos a Jara si no pasa a segunda vuelta en Chile

En una caótica declaración a la entrada del colegio electoral que le corresponde, en la comuna de Providencia, en el centro del país, el candidato ultraderechista del Partido Nacional Libertario también expresó su sintonía con el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que dijo desear compartir políticas si es elegido.

La votación coincidió con la de su principal rival, José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, en la comuna de Paine, en el extrarradio de la ciudad.

Un total de 15,7 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir en una presidenciales y legislativas que por vez primera se realizan con voto obligatorio para todo el censo.

Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01% de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse un balotaje el 14 de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los chilenos también eligen este domingo a los senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que conforman el Congreso de Diputados.