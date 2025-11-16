Kast y Jara se disputarán la presidencia de Chile en pleno aumento de la ultraderecha

Una tendencia casi mundial a la que se sumó la consagración, igualmente, del populismo con el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien volvió a repetir en el tercer lugar, como en las elecciones de 2021, pero con un aumento significativo del respaldo electoral, sobre todo en el norte del país.

De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtuvo casi un 27 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra cerca de un 24 %.

Donde irá ese 19,6% logrado por Parisi, un hombre que se presenta como antisistema pero con pensamiento neoliberal de derechas, en la segunda vuelta será durante el próximo mes una incógnita y podría tener un impacto fundamental en el resultado final.

"Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos", pero "son ellos quienes tienen los problemas ahora, nosotros no necesitamos ningún favor. Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente, no al revés", afirmó.

Quien si reveló donde irán sus votos y lo hizo con contundencia fue el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cercano a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei, quien no dudó en anunciar que pedirá al 13,9 por ciento de los chilenos que le votaron este domingo que sufraguen en favor de Kast.

Kaiser, al que algunas encuestas colocaron erróneamente como favorito de la derecha para pasar a la segunda vuelta , sacó sin embargo pecho por los resultados de su partido, que en su primera gran elección se colocó en cuarto lugar y avanzó con fuerza en el Parlamento.

Entre ambos, sumaron este domingo cerca del 38% de los votos, en un avance espectacular de la ultraderecha.

"Este es uno de los mejores resultados políticos que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra República (...) no los vamos a decepcionar, el PNL va a seguir ocupando los espacios que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país", destacó Kaiser.

La jornada electoral de este domingo también certificó la derrota de la coalición de la derecha tradicional, liderada por la ultraconservadora Evelyn Matthei, cuyo mensaje no logró convencer a los votantes en las regiones del norte y del sur.

La exministra durante el primer mandato del presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014) apenas logró un 13,5% de los votos, en quinto lugar pese a liderar un frente amplio de partidos.

Y aunque siempre se resistió a revelar cual sería el sentido de su voto en la segunda vuelta, tras conocerse su derrota felicitó a Kast y conformó que su grupo le apoyará en la segunda vuelta.

Kast compareció ante los medios, tras conocerse los resultados, con un rostro exultante y con la convicción de que "a la tercera va la vencida" en alusión a sus dos derrotas presidenciales previas, la última en 2021 ante el actual presidente.

"Este es un primer paso pero lo que viene hacia adelante es lo más importante. La oposición derrotó a un gobierno fracasado, que no supo dirigir los destinos el país", dijo antes de repetir que el 11 de marzo empezará un Ejecutivo que frenará la inseguridad, impulsará el crecimiento y combatirá la migración irregular.

Jara, por su parte, celebró la que es la primera victoria en una primera vuelta de una candidata del Partido Comunista, aunque lo hiciera por un porcentaje muy ajustado - tres puntos de diferencia-, muy lejos de lo que pronosticaban las encuestas.

Y con un poco margen de recibir más votos en la segunda vuelta, ya que los otros dos candidatos de izquierdas no pasaron del 1,5 por ciento.

Aun así, la exministra de Trabajo optó por un discurso optimista, con guiños tanto a la derecha tradicional como al propio Parisi, y con la promesa de "trabajar duro" para revertir los pronósticos y evitar que vuelvan los tiempos oscuros de la dictadura, a la que tanto Kaiser como Kast alabaron en campaña.

“No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias que en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente y en cabezas que tienen que esconderse tras un vidrio blindado y hacerles cree que alguien los va a atacar”, afirmó.

Boric, por su parte, felicitó a los dos candidatos, pidió a la población que "vote informada" e instó a Jara y a Kast "a un debate con altura de miras".