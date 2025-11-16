La correísta Luisa González dice que en referendo de Ecuador se juegan derechos ciudadanos

González, presidenta de la Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), advirtió que si triunfa la propuesta de Noboa de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución estarán en juego "la prestación de la seguridad social, los derechos de la naturaleza y el derecho a un trabajo digno y bien remunerado".

La líder opositora defendió la actual Constitución, instaurada en 2008 por iniciativa de Correa, donde se sentaron las bases de su proyecto político.

En ese sentido, la excandidata, que perdió ante Noboa la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales, recordó que el año pasado los ecuatorianos ya votaron mayoritariamente en contra de la propuesta del mandatairo de legalizar los contratos por horas.

Tras emitir su voto en su localidad natal de Canuto, en la provincia costera de Manabí, González señaló que la Revolución Ciudadana no se resigna a seguir luchando para cambiar la situación del país, "porque un Ecuador distinto sí es posible".

"La agenda a seguir, es luchar por los derechos de la patria. Tenemos que construir un país distinto, de paz, donde podamos emprender y vivir en un ambiente sano, y que nuestros jóvenes puedan volver a las aulas de clase", comentó la presidenta de la Revolución Ciudadana.

El correísmo llegó a este referéndum con tensiones internas después de que varias autoridades locales del partido instaran a Correa a llevar a cabo una renovación de la organización política luego de perder las tres últimas elecciones presidenciales (2021, 2023 y 2025).

González seguirá los resultados del referéndum en la sede de Revolución Ciudadana en la capital Quito.

Además de la posibilidad de ir a una Asamblea Constituyente, más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para responder 'Sí' o 'No' a permitir nuevamente las bases militares extranjeras en territorio nacional, la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos.