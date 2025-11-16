La FINUL denuncia que un tanque israelí abrió fuego contra sus tropas en el sur del Líbano

La mañana de este domingo, "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abrieron fuego contra las fuerzas de la FINUL desde un tanque Merkava", indicó en un comunicado la misión, que aseguró que "nadie resultó herido".

"Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno", añadió.

No obstante, aseguró que sus tropas pudieron "retirarse a salvo treinta minutos después, cuando el tanque Merkava se replegó al interior de la posición de las FDI".

La FINUL exigió a las FDI que cesen sus ataques "a través de los canales de enlace" de sus fuerzas, y afirmó que esto "constituye una grave violación de la resolución 1701" de Naciones Unidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es la que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y el Líbano, estipulando la retirada israelí del país árabe, el despliegue de fuerzas libanesas y cascos azules en el sur del Líbano y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También es la resolución en la que se basa el alto el fuego entre Israel y Hizbulá, que entró en vigor en noviembre de 2024 tras un año de intercambio de ataques y meses de ofensiva israelí en territorio libanés.

"Una vez más, instamos a las FDI a que cesen todo comportamiento agresivo y los ataques contra las fuerzas de paz o en sus inmediaciones, quienes trabajan para apoyar el retorno a la estabilidad que tanto Israel como el Líbano afirman buscar", indicaron.

La misión de la ONU, creada en 1978 e integrada por más de 10.000 soldados desplegados en el sur del Líbano, fue renovada a finales de agosto pasado para un mandato de apenas nueve meses tras la última guerra en el Líbano, mientras continúan los ataques contra la zona y en pleno proceso para desarmar Hizbulá.