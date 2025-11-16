La vicepresidenta de Ecuador asevera que la democracia "se cuida votando"

"Vengo a votar con la misma convicción de siempre, porque creo en este país. Creo, además, que la democracia se cuida votando, participando, escuchando y, sobre todo, decidiendo el futuro que queremos de este país para nuestros hijos y para el futuro", dijo en Quito, tras emitir su voto.

Y por ello, la alta funcionaria invitó a la ciudadanía "a acercarse a las urnas, a votar, a decidir por este futuro que sí queremos".

A primera hora, Pinto participó en la inauguración del proceso electoral junto a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) pues, Noboa estuvo la semana pasada con licencia de su cargo concedida por la Asamblea Nacional para hacer propaganda electoral a favor del Sí en el referéndum y la consulta popular que aúpa.

"Asumo esta responsabilidad con humildad, respeto y compromiso absoluto con nuestro país, convicción que compartimos profundamente: la democracia se sostiene cuando respetamos sus procesos y cuando, quienes lideramos, tenemos la responsabilidad de protegerlos y asegurar que sea la gente quien decida su futuro", subrayó la vicepresidenta ecuatoriana.

Pinto señaló que "cada voz importa y cada ciudadano puede mirar adelante con esperanza. Hemos trabajado duro y hemos demostrado cómo cuando existe coordinación, claridad (...) y rumbo compartido, es posible cambiar el país".

"El Ecuador que soñamos no nace del conflicto sino de la unión, cuando recordamos que somos una sola nación, fuerte, diversa y valiosa", indicó la funcionaria al agregar que "un país que siempre se levanta, lucha por avanzar y apuesta por la esperanza".

"Cuidar la democracia es cuidar nuestra casa, es pensar en el país que queremos construir juntos, donde las diferencias no nos separen, sino que nos impulsen a ser mejores", sostuvo Pinto.

La vicepresidenta se refirió a un país donde se pueda "caminar con seguridad, libertad y orgullo a creer otra vez, a confiar otra vez, a construir otra vez. Cuando Ecuador se une, Ecuador avanza y nada nos puede detener; nos merecemos un Ecuador que levanta la mirada, que confía y que nunca deja de avanzar".