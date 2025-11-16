Madre de Daniel Noboa: la captura de 'Pipo' en España muestra valor de apoyo internacional

"Esta es una muestra de que el apoyo internacional es válido y es muy importante, puesto que gracias a este apoyo y a la valentía de nuestras fuerzas en la seguridad y de muchas personas ecuatorianas que trabajan por eso, se puede seguir adelante", dijo en referencia a la detención de Wilmer Chavarría, alias ´Pipo´, de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador.

Azín detalló que como mujer, madre y abuela, está "profundamente convencida en lo que propone el presidente Daniel Noboa, en que sí es posible avanzar y tener un nuevo Ecuador".

Noboa informó este domingo sobre la captura de Pipo, quien -según dijo- "fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) Cártel Jalisco Nueva Generación".

El anuncio del jefe de Estado ocurrió al inicio de una jornada electoral en la que los ecuatorianos responden a cuatro preguntas relacionadas con la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

Asimismo, sobre la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos, de modo que solo puedan financiarse con recursos privados.

"Hoy es un día en donde debemos votar para hacer renacer la esperanza. Debemos de votar pensando en que nuestros hijos van a tener un futuro mejor, que vamos a vivir una vida más segura y más digna", dijo Anabella Azín, quien en las últimas elecciones encabezó la lista más votada para integrar la Asamblea Nacional (Parlamento).

Azín se mostró segura de que el 'Sí' ganará en el proceso electoral de este domingo, impulsado por el presidente, a quien acompañará a recibir los resultados esta tarde en la localidad de Olón, perteneciente a la costera provincia de Santa Elena.