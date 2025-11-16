Netanyahu condena el ataque de ultraortodoxos contra legislador pro alistamiento militar

"Aún cuando existen diferencias de opinión, no hay lugar para la violencia. Las fuerzas del orden deben actuar con firmeza contra cualquier intento de aterrorizar y dañar a funcionarios electos", dijo Netanyahu en el comunicado.

Ben Zur, del partido ultraortodoxo en coalición Shas, es partícipe de la promoción de un proyecto de ley para un alistamiento militar parcial entre algunos estudiantes de yeshivas (escuelas talmúdicas); a lo que se oponen la mayoría de religiosos.

La Policía confirmó en un comunicado la agresión, y desplegó en el lugar tanto a agentes como a policías de Frontera que escoltaron al agredido. "No se registraron heridos y el vehículo del funcionario sufrió daños menores", detalla el texto.

El movimiento Shas emitió también un comunicado de condena, reproducido en la prensa local, en el que dijo que "actos de violencia de esta índole, que constituyen una blasfemia, no se ajustan a la Torá y no representan a ningún pueblo temeroso de Dios".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un tono similar, el líder opositor Yair Lapid declaró en X la noche del sábado que tal violencia "no es propia de la Torá, ni del Estado de Israel". Y añadió: "Estos criminales violentos deben ser castigados con severidad".