Netanyahu reitera su oposición "inalterable" a la creación de un Estado palestino

"Nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán es firme, válida e inalterable", dijo Netanyahu al principio de la reunión semanal de ministros, según un vídeo difundido por su Oficina.

"He rechazado estos intentos durante décadas, tanto bajo presión externa como interna. Por lo tanto, no necesito afirmaciones, tuits ni sermones de nadie", dijo el mandatario.

Desde anoche, diferentes ministros del Gobierno de coalición israelí se han manifestado al respecto en X, incluidos los titulares de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos colonos y referentes del supremacismo sionista.

Lo hicieron después de que, el viernes, la misión de Estados Unidos ante la ONU emitiera un comunicado respaldando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se espera se vote este lunes y que alude a una posible vía para la creación de un Estado palestino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el comunicado de la misión estadounidense, el proyecto de resolución respalda los entendimientos de Sharm el Sheij y "ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino". Está firmado conjuntamente por nueve Estados: Catar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Jordania, Turquía y EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Netanyahu insistió además en que Hamás será desmilitarizado a ambos lados de la Línea Amarilla, el perímetro al que se retiraron las tropas tras el alto el fuego y que deja más de la mitad de la Franja de Gaza bajo control militar israelí.

"La supuesta 'no desmilitarización' de la parte de Gaza controlada por Hamás. Eso no sucederá (...)", dijo Netanyahu sobre una divisoria que debería ser temporal. "Eso se logrará por las buenas o por las malas. Esto es lo que dije, y esto es lo que también dijo el presidente (Donald) Trump", añadió.