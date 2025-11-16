Normalidad y participación del 41,39 % a cuatro horas del fin de las votaciones de Ecuador

En su segundo informe de avance del proceso electoral, Atamaint recordó a los ecuatorianos que la jornada de votación concluye a las 17:00 hora local (22:00 GMT), y anotó que en el exterior ya concluyó la votación en Australia, Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Egipto.

"La jornada de votación se desarrolla con normalidad", aseguró antes de comentar que en estos comicios hay más de 86.000 delegados de las organizaciones políticas y sociales, que están debidamente acreditados, así como 975 observadores, de los cuales 880 son nacionales y 95 internacionales.

De su lado, el general Jorge Chiriboga, a nombre de las Fuerzas Armadas, aseveró que no han tenido incidentes mayores o de relevancia, en una jornada en la que el CNE ha denunciado que el presidente de una mesa electoral en la localidad de Muisne, en la provincia costera de Esmeraldas, sustrajo cuatro papeletas.

Los militares detectaron la anomalía y entregaron al sujeto a las autoridades correspondientes, dijo Atamaint en su primer informe del desarrollo de los comicios al recordar que el código penal sanciona con prisión de seis meses a dos años a quien sustraiga o sustituya fraudulentamente papeletas de votación.

Renato Cevallos, coordinador electoral de la Policía Nacional, indicó que hasta el mediodía habían registrado 647 detenidos, y que se habían entregado 587 citaciones, de las cuales 582 fueron por infracciones debido al expendio de bebidas alcohólicas -pese a la prohibición por ley- y cinco por presentarse a votar en estado de embriaguez.

Mencionó dos novedades en la jornada: una vinculada al detenido en Esmeraldas por presunto fraude electoral, al que ya había hecho referencia Atamaint; así como un procedimiento en San Lorenzo, también en Esmeraldas, "por unas detonaciones cercanas a un recinto electoral", sobre lo que no dio más información.

Los ecuatorianos acuden a las urnas para responder a cuatro preguntas, entre ellas las que plantean establecer una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución que reemplace a la actual, instaurada desde 2008 a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

Las otras dos preguntas propuestas por el jefe de Estado, Daniel Noboa, contemplan la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos, de modo que solo puedan financiarse con recursos privados.