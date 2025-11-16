ONG registra 43 presos políticos extranjeros en Venezuela tras la liberación de un francés

Según los datos compartidos a EFE por el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en Venezuela queda un francés detenido, además de diez colombianos, cuatro españoles, tres holandeses, tres hondureños, dos ucranianos, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos y dos peruanos.

Además, siguen presos un ciudadano checo, un cubano, un guyanés, un húngaro, un iraní, un iraní-irlandés, un italiano, un libanés, un pakistaní, un panameño, un polaco-ucraniano y un rumano, señala Foro Penal.

El abogado también aseguró que hay 41 presos políticos venezolanos con otra nacionalidad, quince de ellos con la española y once con la colombiana.

Este domingo, el presidente francés, Emmanuel Macron, informó de la liberación de Camilo Castro y, en un mensaje en X, destacó que su país "avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría".

El franco-chileno desapareció el 26 de junio cuando viajó del lugar donde vivía en Colombia a la frontera venezolana con la intención declarada de tramitar su visado, en el paso fronterizo de Paraguachón.

Según Amnistía Internacional, que siguió su caso, sus allegados dejaron de tener noticias en ese viaje de ida y vuelta por motivos administrativos y solo supieron de él de nuevo cuando la Policía colombiana indicó que estaba detenido en Venezuela.

El 19 de julio, gracias a un intercambio de prisioneros estadounidenses por otros venezolanos, los primeros dijeron que con ellos había estado detenido este franco-chileno y Amnistía Internacional lo localizó en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, con otros extranjeros.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que "no ha habido ninguna contrapartida" por la liberación de Castro y rechazó las alegaciones que han circulado de que se le acusaba de terrorismo.

A su llegada este domingo por la tarde al aeropuerto de París Orly, donde le esperaba su madre y su padrastro, Castro hizo una breve declaración claramente emocionado: "¡Viva la libertad, vida la igualdad, viva la fraternidad. Que todos los seres de esta tierra puedan vivir libres de todo sufrimiento, vivir con paz, con armonía y con amor".

Por su parte, el padrastro agradeció el trabajo de "la diplomacia francesa" y denunció que había sido detenido "sin motivos, porque era francés", "acusado injustamente de ser un agente de la CIA" cuando "no tenía nada qué ver con eso".

En X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la liberación del francés y dijo esperar la "del resto de colombianos", a la vez que calificó de "esencial" la libertad de "todos los presos políticos en Venezuela y en el continente".

Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos.