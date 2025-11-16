Puerto Rico envía a Jamaica catorce vagones con ayudas para los afectados por Melissa

Los suministros enviados incluyen agua, alimentos enlatados, leche y alimento para bebés, pañales, artículos de primeros auxilios, medicamentos, artículos de higiene personal y limpieza, repelentes, alimentos para mascotas, ropa de cama nueva, utensilios desechables y otros artículos esenciales, detalló Rivera Santana.

"Puerto Rico respondió con una generosidad inmensa. Durante tres días vimos a miles de personas llegar a los centros de acopio con artículos esenciales para apoyar a Jamaica", sostuvo la alta funcionaria en un comunicado.

Los catorce vagones de cuarenta pies (doce metros) "salieron cargados a capacidad gracias a la solidaridad de nuestro pueblo y al trabajo conjunto de agencias, municipios, voluntarios y el sector privado", resaltó Rivera Santana.

"Sabemos lo que significa comenzar de nuevo después de un huracán y por eso acompañamos a Jamaica con nuestro compromiso de hermanos caribeños", subrayó la canciller.

Añadió que también se recibió ropa y que, mediante un acuerdo con la organización Salvation Army, será manejada y distribuida como parte del esfuerzo humanitario.

Rivera Santana también agradeció a las miles de personas que acudieron a los centros de acopio en San Juan, Mayagüez, Ponce, Manatí y Fajardo para llevar suministros, así como a los alcaldes, jefes de agencia y funcionarios que participaron durante el proceso.

La carga llegará directamente al puerto de Kingston, donde será recibida por Food for the Poor, una organización acreditada por el Gobierno de Jamaica que estará a cargo de la distribución de las ayudas en las comunidades más afectadas por el huracán.

Melissa, que impactó Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir Simpson), ha dejado en el país caribeño al menos 45 personas muertas y daños estimados en entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.