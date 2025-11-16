Republicanos votarán el martes para divulgar todos los documentos de Epstein, según medios

Los medios informaron, con base en fuentes del Congreso, que el pleno votará el martes por una iniciativa de los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, que obligaría al Departamento de Justicia a (DOJ) a entregar todos sus archivos del caso Epstein.

Massie confió este domingo en obtener suficiente apoyo entre sus copartidarios para superar el poder de veto del presidente, lo que implicaría dos tercios de los escaños.

"Pienso que podríamos ver un diluvio de republicanos, podría haber 100 o más. Estoy esperando que alcancemos una mayoría a prueba de veto en esta legislación cuando se someta a voto", declaró el legislador de Kentucky en una entrevista con ABC, en la que no habló sobre la fecha exacta de la votación.

El voto ocurrirá tras intensificarse la presión sobre el caso Epstein, pues el Congreso publicó la semana pasada unos 20.000 del expediente, que incluyen correos del fallecido financiero que mencionan a Trump y sugieren que el ahora presidente sabía de sus crímenes y que había pasado "horas" con una de las víctimas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump negó el viernes vínculos criminales con Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel en Nueva York, al afirmar que "inventaba memos" sobre él, pero la Casa Blanca no ha convencido a todos los republicanos de dejar de exigir la difusión de los archivos, algo que prometió el mandatario en su campaña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, la nueva congresista demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, asumió la semana pasada tras más de 50 días de bloqueo republicano, y se convirtió en la firma 218 necesaria en el Congreso para forzar una votación aunque los líderes de la Cámara Baja no la respalden.

Sobrevivientes de Epstein, convicto en Florida en 2008 por prostitución de menores de edad, estarán en una conferencia de prensa el martes en el Congreso, reveló el representante Khanna en una entrevista con 'Meet the press' este domingo en NBC.

Pero, a diferencia de su colega Massie, el demócrata estimó unos 40 votos de los republicanos al señalar que el presidente ha convencido a algunos en la Sala de Situaciones (Situation Room) de la Casa Blanca de no apoyar la moción.

"Estaba esperando eso (conseguir una mayoría a prueba de eso), y entonces Donald Trump empezó a publicar, diciendo que iba a dejar de respaldar a personas como Marjorie Taylor Greene (congresista de Georgia). Así que somos básicamente Massie y yo contra la Casa Blanca", afirmó.