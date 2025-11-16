Rescatan dos cayucos con un total de 242 personas cerca de la isla española de El Hierro

El primer cayuco, que fue rescatado este domingo a unas 30 millas de la isla, se quedó sin combustible, por lo que sobre las cinco de la mañana dos de sus ocupantes decidieron tirarse al mar para buscar ayuda utilizando unos bidones de gasolina como balsa, según informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencias.

Al ver que no llegaba el rescate, sobre las 9 de la mañana otras dos personas hicieron lo mismo construyendo también otra balsa con bidones.

Salvamento Marítimo localizó las balsas, con dos personas cada una, y el cayuco, con 157 personas, entre ellas 26 mujeres y ocho menores.

Cuando volvían de regreso a El Hierro encontraron otro cayuco, a unas cuatro millas de El Hierro, con 81 personas, entre ellas, 15 mujeres y tres menores.

Los ocupantes de los dos cayucos se encuentran en buen estado de salud.