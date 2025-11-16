Serbia no descarta nacionalizar la petrolera NIS, sancionada por EEUU por su capital ruso

El presidente serbio, Aleksandar Vucic afirmó este domingo que los propietarios de las participaciones rusas en NIS, más del 50 %, negocian su venta con socios asiáticos y europeos y Serbia aceptará cualquier acuerdo de venta, pero no descartó como última opción una nacionalización.

"Las sanciones contra NIS se aplican desde hace 37 días y nadie en Serbia ha sentido nada, porque nos preparamos bien. Tenemos suficientes reservas de combustible y no hay razón para entrar en pánico, pero no podemos vaciarlo todo, porque se generaría un desequilibrio en el suministro", declaró Vucic en una sesión del Gobierno.

La ministra serbia de Energía, Dubravka Djedovic Handanovic, explicó ayer que el Gobierno estadounidense rechazó la solicitud de NIS para levantar las sanciones a cambio de un "acuerdo sobre un cambio de gestión" en la compañía petrolera, clave para la economía local.

"Por primera vez, la Administración estadounidense declaró y dejó claro de manera inequívoca que desea un cambio completo de los accionistas rusos en la propiedad, es decir, que exige la retirada de la participación rusa de la compañía NIS", afirmó la ministra a la prensa.

Tras varios aplazamientos desde enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones contra NIS el 9 de octubre, como parte de un paquete más amplio de sanciones al sector energético ruso, debido a la negativa de Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania.

Los bancos han dejado de procesar los pagos de NIS y algunas empresas han suspendido el suministro de crudo, mientras que las autoridades estiman que la refinería solo podrá operar hasta el 25 de noviembre sin nuevas llegadas de petróleo.

Según la ministra, las autoridades estadounidenses han otorgado un "permiso para negociaciones sobre la propiedad, válido hasta el 13 de febrero", pero no suspende las sanciones.

Como principal actor en el mercado petrolero serbio, NIS gestiona la única refinería del país, en Pancevo, cerca de la capital Belgrado, que abastece aproximadamente el 80 % del mercado serbio.

Gazprom Neft posee el 44,9 % de las acciones y Gazprom el 11,3 % en NIS.

El Gobierno de Serbia, un país que no ha impuesto sanciones a Rusia, tiene el 29,9 % de las acciones, mientras que el resto pertenece a pequeños accionistas y empleados.