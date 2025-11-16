Trump afirma que Mamdani quiere reunirse con él en Washington

"Al alcalde (electo) de Nueva York le gustaría reunirse con nosotros y vamos a arreglar algo, pero le gustaría venir a Washington y reunirse y vamos a hacer algo", declaró el mandatario a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

Este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y el alcalde electo de Nueva York, quien se identifica como un socialista democrático y Trump tacha de "comunista", tras los comicios locales del 4 de noviembre que el candidato demócrata ganó como el más joven y el primer musulmán en el puesto.

Trump, quien es originario de Nueva York, había declarado, un día después de la elección, que se reuniría con Mamdani si él lo buscaba primero.

Un día antes de la elección, el presidente había advertido de que si "el candidato comunista ganaba", sería "muy improbable" que el siguiera dando fondos federales a la ciudad, la mayor de Estados Unidos, pero ahora sostuvo que apoyará a Nueva York.

"Queremos ver que todo le vaya bien a Nueva York", aseveró.