Un accidente en una carrera de coches deja 13 heridos en Australia

En un comunicado, las autoridades indicaron que están investigando el suceso, registrado el sábado en la localidad de Walcha -a unos 400 kilómetros al norte de Sídney-, y que dos de los lesionados presentan heridas de gravedad.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran que el vehículo se salió de la pista y se estrelló contra una valla, detrás de la cual se ubicaban varias personas que acudieron al lugar para presenciar la carrera.

Sobre los heridos, la Policía explicó que se trata de ocho hombres y cinco mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 75 años de edad, casi todos dados de alta después de ser atendidos en centros de salud cercanos.

No obstante, "un hombre de 54 años sufrió heridas de gravedad y otro de 34 años sufrió traumatismo craneoencefálico grave". Ambos fueron atendidos en el lugar del accidente y posteriormente trasladados en helicóptero hasta un hospital "donde permanecen estables", prosigue el escrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el piloto, la Policía indicó que tiene 27 años de edad y sufrió heridas leves, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar del siniestro. Luego, el joven fue trasladado a un hospital de NGS donde le practicaron "pruebas obligatorias" en este tipo de casos, si bien el informe no da detalles al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Agentes (de la Policía regional) fueron informados de que el conductor se vio involucrado en una colisión en la pista justo antes de que su vehículo se estrellara contra la valla", añade el escrito.

Miembros de la Unidad de Investigación de Accidentes acudieron al lugar y examinaron la escena, mientras se mantienen las pesquisas.