Un adolescente tiroteado y herido muy grave en Francia, en un posible caso de narcoráfico

El chico, que podría tener únicamente 12 años, fue alcanzado en las piernas y en la cabeza, y cuando lo atendieron los servicios de urgencia se encontraba en parada cardio-respiratoria, aunque pudo ser reanimado, indicó el diario local Le Dauphiné Libéré.

Cuando ingresó en el hospital universitario de Grenoble se temía por su vida.

Los hechos, según Le Dauphiné Libéré, ocurrieron poco antes de las 3.00 de la madrugada en el cruce de dos calles en el barrio de Chorier-Berriat.

Los policías, que han iniciado una investigación para determinar cómo se produjo el tiroteo y localizar a los autores, encontraron una decena de casquillos de bala.

Grenoble es una de las ciudades francesas más sacudidas por la criminalidad relacionada con el tráfico de drogas, aunque a mucha distancia de Marsella, donde son corrientes los ajustes de cuentas con armas de fuego.