Un desaparecido arrastrado por la corriente en el sureste de Francia por lluvia torrencial

Ha sido su mujer la que ha dado la alerta después de que la corriente se lo haya llevado por delante cuando intentaba desplazar su coche, explicó en declaraciones al canal BFMTV el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Ardèche, Benoît Trevisani.

El prefecto señaló que se ha desplegado un dispositivo de cerca de 60 bomberos, 50 gendarmes y un helicóptero de protección civil para tratar de localizarlo.

"Quédense en casa", subrayó Trevisani en un mensaje dirigido a los habitantes del departamento en el que señaló que hay carreteras que siguen cortadas.

Según los servicios meteorológicos franceses, en el departamento de Ardèche y en el vecino de Drôme se han acumulado entre 70 y 80 litros por metro cuadrado de precipitaciones en tres a seis horas, con picos de hasta 100 en zonas como Saint Martin sur Lavezon y Loriol sur Drôme.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las fuertes lluvias han sacudido una parte del sur de Francia y esta tarde sigue en alerta naranja el departamento de los Alpes Marítimos, con capital en Niza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Allí han caído ya entre 50 y 70 litros por metro cuadrado y Météo France espera que durante todo el episodio puedan acumularse entre 80 y 120 litros.