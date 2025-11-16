Venezuela recibe 1.285.000 dosis de distintos tipos de vacunas procedentes de la India

En la primera carga llegaron 135.000 dosis y en la segunda, 1.150.000, entre ellas de vacunas como pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus, señaló la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, en su canal de Telegram.

El objetivo, aseguró, es "asegurar el suministro de vacunas entre los años 2026 y 2027, en cooperación con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)", cuyo representante en Venezuela, Armando de Negri, se encontraba, junto con Jiménez, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde llegaron las dosis.

La también vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud aseguró que estos cargamentos forman parte de "un esfuerzo aún mayor, con más de ocho millones de dosis de vacunas que llegarán a lo largo de este mes".

Jiménez agradeció "profundamente al Gobierno y al pueblo de la India, así como a su embajador en Venezuela, PK Ashok Babu".

La funcionaria dijo que Caracas y Nueva Delhi han "firmado un acuerdo de cooperación con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico en sectores clave como la salud, la educación y la gestión gubernamental".

"Esta es una agenda que reivindica las relaciones de paz con países hermanos del mundo, como India. Una política de paz, nunca de guerra", agregó.

Por su parte, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, celebró también "la llegada del segundo y masivo cargamento de vacunas provenientes de la República de la India" con 1.150.000 dosis, a pesar, dijo, del "cruel bloqueo y las amenazas imperialistas".

"Este logro, que se suma al primer envío recibido hoy, demuestra una vez más el incansable compromiso (...) con la salud del pueblo venezolano y el futuro de nuestra patria", expresó.

El pasado agosto, el Gobierno venezolano reafirmó su disposición de profundizar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación bilateral en "áreas estratégicas" con la India.