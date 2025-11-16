Zelenski prevé un acuerdo militar "histórico" con Francia y una visita productiva a España

"Hemos preparado un acuerdo histórico con Francia: se reforzará considerablemente nuestra aviación de combate, nuestra defensa aérea y otras capacidades defensivas", dijo Zelenski en un mensaje matutino publicado en su cuenta de la red social X.

Ese pacto se cerrará este lunes durante su visita a París, aseguró.

"El martes, lo hemos estado preparando durante mucho tiempo y ahora podemos decir que la visita a España será productiva. Otro país fuerte que se ha unido a los socios en iniciativas que realmente nos ayudan", dijo.

Señaló que las prioridades más importantes para Ucrania actualmente son los sistemas de defensa aérea y los misiles antiaéreos.

"Y después de cada ataque ruso, nos aseguramos de recuperar nuestras fuerzas. Esto no es fácil, pero lo hacemos. También lo es nuestra resiliencia, nuestra preparación para el invierno. Y naturalmente la línea del frente. Y naturalmente la diplomacia", añadió.

Precisó que Ucrania está trabajando para garantizar un nuevo inicio de las negociaciones, "de modo que finalmente haya perspectivas de poner fin a esta guerra".

"También contamos con la reanudación de los intercambios de prisioneros de guerra; actualmente se están llevando a cabo numerosas reuniones, negociaciones y llamadas para garantizarlo", indicó, y agradeció a todos los que están ayudando y apoyando a Ucrania.

Este domingo Zelenski viaja a Grecia para abordar un acuerdo sobre gas para Ucrania que representará "otra vía de suministro más, con el fin de garantizar al máximo las rutas de importación de gas para Ucrania durante el invierno".