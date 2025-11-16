Zelenski visita Grecia para abordar una nueva ruta de suministro de gas

"No perdemos ni un solo día para nuestro país, hoy mismo hemos preparado un acuerdo con Grecia sobre gas para Ucrania. Será otra vía de suministro de gas más, con el fin de garantizar al máximo las rutas de importación de gas para Ucrania durante el invierno", declaró Zelenski en un vídeo compartido en Twitter.

Señaló que ya existen acuerdos para financiar la importación de gas por un importe de casi 2.000 millones de euros, lo que permitirá compensar las pérdidas de la producción ucraniana debido a los ataques rusos.

La financiación corre a cargo del Gobierno de Ucrania, socios europeos y bancos europeos con la garantía de la Comisión Europea; también colaboran los bancos ucranianos y Noruega, y se sigue trabajando activamente con los socios estadounidenses, agregó.

En general, aseguró que se están creando amplias posibilidades para los suministros en invierno.

"Nos espera una diplomacia fructífera. Domingo: visita a Grecia y acuerdo importante sobre importaciones de gas natural. Lunes: acuerdo histórico con Francia en París para reforzar nuestra aviación de combate y nuestra defensa aérea. Martes: conversaciones en España sobre el refuerzo de nuestra defensa aérea e iniciativas con socios", escribió sobre el viaje que comienza la tarde de este domingo en Atenas.