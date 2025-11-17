Al menos 45 peregrinos indios mueren en un accidente de autobús en Arabia Saudí

"Cuarenta y cinco personas han muerto y solo hay un superviviente, que está actualmente hospitalizado", declaró a los medios el comisario de Policía de Hyderabad, en la India, V. C. Sajjanar.

Según explicó, el grupo había viajado desde Hyderabad a Yeda el 9 de noviembre con 54 personas, de las cuales varias continuaron la ruta en coche y no estaban en el autobús en el momento del siniestro, que causó 45 muertos y un único superviviente, actualmente hospitalizado.

Los primeros informes señalan que el vehículo, que trasladaba en su mayoría a peregrinos del estado sureño de Telangana, colisionó con un camión cisterna y se incendió cerca de Medina.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias por el accidente y aseguró que la Embajada en Riad y el Consulado en Yeda están ofreciendo "toda la asistencia posible" a los ciudadanos afectados y a sus familias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Embajada en Riad informó en un comunicado de que mantiene contacto con el Ministerio saudí encargado de facilitar los sevicios a los peregrinos que visitan el país para las desividades de Hajj y Umrah, con otras autoridades locales y con los operadores de peregrinación involucrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que equipos consulares y voluntarios de la comunidad india se encuentran desplegados en hospitales y en la zona del accidente para asistir a los afectados y verificar la situación de los heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, confirmó que las misiones diplomáticas indias están prestando apoyo sobre el terreno para obtener más detalles y coordinar la ayuda.

Las autoridades saudíes no han ofrecido aún un balance oficial del número de víctimas ni detalles sobre las causas del siniestro.