Al menos 76 pacientes palestinos regresan a Gaza tras dos años en hospitales en Jerusalén

Los pacientes, que ya habían terminado sus tratamientos, residían en los hospitales Augusta Victoria y el Al Maqasid, ambos localizados en el barrio palestino del Monte de los Olivos en Jerusalén. Fueron trasladados en autobuses al cruce fronterizo de Kerem Shalom, en el extremo sureste de Gaza.

En el Hospital Al Maqasid permanecen tres enfermos crónicos, entre ellos un adolescente, que han querido continuar con su tratamiento en Jerusalén, mientras que en el Augusta Victoria, según la administración, seis pacientes no han querido volver a Gaza y se quedarán en un hotel.

La mayoría de los hospitales de Gaza siguen devastados tras dos años de ofensiva bélica israelí, mientras que la entrada de utensilios, medicinas y maquinaria continúa siendo insuficiente debido al bloqueo israelí de suministros y al cierre del cruce con Egipto de Rafah.

En el primer mes del alto el fuego, 165 pacientes fueron evacuados por razones médicas fuera de Gaza, en comparación con los 146 pacientes del mes anterior. Pero según la Organización Mundial de la Salud, más de 16.500 palestinos requieren atención médica especializada urgente fuera de Gaza.

