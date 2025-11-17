Alemania levanta las restricciones a la exportación de armamento a Israel

En una rueda de prensa ordinaria del Gobierno, Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, confirmó que "las restricciones a la exportación de armas a Israel anunciadas en el comunicado del Gobierno del 8 de agosto de 2025 quedan derogadas y la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre".

La base de esta decisión, precisó el portavoz, es el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde el pasado 10 de octubre que, en principio, "se ha estabilizado".

"Esperamos que todos respeten los acuerdos alcanzados. Esto incluye que se mantenga el alto el fuego, que se preste ayuda humanitaria a gran escala y que el proceso continúe de forma ordenada", es decir, "que ambas partes, tanto Israel como la parte palestina, se atengan al proceso acordado", enfatizó.

Hille recordó que el Gobierno alemán siempre había dicho que revisaría su decisión de restringir temporalmente la exportación de armamento "a la luz de los acontecimientos sobre el terreno".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, reiteró que el alto el fuego es el punto más importante en esta evaluación, pero "hay toda una serie de otros criterios que han cambiado en la situación actual respecto a cuando las hostilidades aún continuaban" y que han contribuido a la decisión del Gobierno alemán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El canciller alemán, Friecrich Merz, había anunciado el pasado 8 de agosto la suspensión hasta nuevo aviso de las exportaciones de armamento a Israel que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.