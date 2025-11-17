Amán y Cairo piden al Consejo de Seguridad que mandate la fuerza internacional en Gaza

En una llamada telefónica, los jefes de la diplomacia de Egipto, Badr Abdelaty, y de Jordania, Ayman Safadi, abordaron las "consultas en curso sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad relativo a la situación en Gaza y los acuerdos de seguridad", según un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio.

"Los dos ministros subrayaron la importancia de que la resolución contribuya a la consolidación del alto el fuego y permita a la fuerza internacional de mantenimiento de paz cumplir su mandato, garantizando así la seguridad del pueblo palestino y creando las condiciones para la reanudación del proceso político", añadió la nota.

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votarán este lunes la propuesta de Estados Unidos para otorgar un mandato a una fuerza internacional en la Franja de Gaza, que se encargaría de la seguridad durante un periodo de al menos dos años, según una copia del borrador filtrada a varios medios.

Asimismo, también tendría la misión de asegurar las zonas fronterizas con Israel y Egipto, desmilitarizar el enclave, así como el desarme de grupos armados y garantizar la seguridad de los corredores humanitarios, entre otros aspectos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las Facciones y Fuerzas Palestinas, entre las que se encuentra Hamás, afirmaron que este proyecto estadounidense relativo al establecimiento de una fuerza internacional en la Franja de Gaza implica "la dominación externa sobre la decisión nacional palestina".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la llamada, Abdelaty y Safadi también revisaron "los esfuerzos en curso" para consolidar la frágil tregua en Gaza, mientras que subrayaron la importancia de "avanzar en la implementación de todas las disposiciones del plan presentado durante la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij (Egipto)" a mediados de octubre.

Esa cumbre, a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump y numerosos jefes de Estado, puso sobre la mesa "una vía práctica para lograr la autodeterminación palestina y el establecimiento de un Estado palestino independiente", indicó el comunicado.