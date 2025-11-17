ANP alerta a palestinos de presencia de empresas de desplazamiento sospechosas en Gaza

La ANP en su comunicado advierte de la presencia de estas empresas en Gaza, que se aprovechan de "las duras condiciones que sufre la población en la Franja" y exponen a muchos de los habitantes del territorio "a peligros reales", sin ofrecer más detallas sobre estas compañías.

Por ello, el comunicado recuerda que "el Gobierno palestino es la única entidad autorizada para coordinar el desplazamiento de los ciudadanos de manera que se garantice su seguridad y se protejan sus derechos" dentro de Gaza.

Esta advertencia llega después de que un avión chárter con un total de 153 palestinos de Gaza aterrizara el viernes pasado en el aeropuerto de Johanesburgo (Sudáfrica).

Según indicó el canal Al Jazeera, la polémica organización AlMajd, acusada de tráfico de personas, coordinó la salida de los gazatíes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, el Gobierno palestino solicitó en su comunicado una "acción internacional inmediata" para detener el "terrorismo" de los colonos israelíes en los territorios de la Cisjordania ocupada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las autoridades palestinas, las milicias organizadas de colonos "aterrorizan pueblos y ciudades palestinas, cometiendo crímenes sistemáticos contra civiles, incluyendo agresiones físicas, incendios provocados, tala de árboles e intimidación a los residentes".

Denunciaron también que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no toma medidas contra el "peligro" que representan los colonos para la población palestina.

De hecho, la ANP asegura que las autoridades israelíes no sólo no imponen ningún elemento disuasorio hacia los colonos, sino que les proporcionan "la cobertura y el apoyo necesarios para su expansión" lo que, manifiestan, es una "flagrante violación del derecho internacional".

En octubre se superaron los 260 ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania, el mes que más ataques se han registrado desde que la oficina humanitaria de la ONU comenzase a documentar este tipo de agresiones en 2006.