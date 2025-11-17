Argelia importa un millón de neumáticos de Almania para reforzar su mercado

El director general de Naftal, Yamal Cherdoud, afirmó que este contrato tiene como objetivo "reorganizar el mercado de neumáticos en Argelia" y se comprometió a proteger a los consumidores de la especulación ya que se espera que la firma de este acuerdo reduzca los precios entre un 35 % y un 55 % respecto a los niveles actuales del mercado.

La empresa argelina precisó en un comunicado que los neumáticos se recibirán en dos envíos: el primero, de 150.000 unidades, antes de que finalice el año, y el segundo, de 350.000 unidades, durante el primer trimestre de 2026.

Naftal detalló que los neumáticos importados estarán destinados inicialmente a vehículos ligeros, y que posteriormente se importarán 4,5 millones de ruedas adicionales para vehículos ligeros y pesados, lo que espera mantener "un suministro continuo" en los próximos años.

En el mismo contexto, la empresa argelina tiene previsto finalizar un segundo contrato con la empresa italiana Prometeon, que contempla la importación de 500.000 neumáticos para vehículos pesados, lo que garantizará un suministro "fiable" para estos vehículos, considerados "esenciales" para el transporte en todo el país.

