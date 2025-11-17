Australia registra una nueva muerte por fallo en conexión al teléfono de emergencia

La empresa operadora de la red utilizada por Lebara es Vodafone, propiedad del gigante de las telecomunicaciones TPG Telecom, quien informó este martes del incidente en un comunicado que, según dijo, se produjo a las 17:22 (06:22 GMT) del día 13, cuando un individuo no identificado trató de contactar con el servicio de emergencias, conocido como "triple 0" (000).

La empresa precisó que no se registró ningún corte en la red en ese momento y que las primeras investigaciones apuntan a un fallo derivado de la falta de actualización del dispositivo.

Samsung había identificado previamente que ciertos modelos antiguos requieren una actualización para garantizar la funcionalidad de llamadas al "triple 0" en la red de TPG.

La compañía recordó que el 7 de noviembre envió avisos urgentes a los clientes con equipos afectados y que, conforme a la normativa, los dispositivos que no se actualicen pueden ser bloqueados entre 28 y 35 días después del primer aviso.

El consejero delegado de TPG Telecom, Iñaki Berroeta, afirmó en el comunicado que "la seguridad del cliente es nuestra máxima prioridad" y señaló que el incidente ocurrido es "trágico".

"El acceso a los servicios de emergencia es esencial. Instamos a todos los clientes con software desactualizado a reemplazar o actualizar sus dispositivos sin demora para asegurarse de que pueden comunicarse con el triple 0 en una emergencia", añadió.

El suceso se produce tras una serie de incidentes en Australia relacionados con fallos en llamadas de emergencia, incluido un corte de la empresa de telecomunicaciones Optus en septiembre vinculado a varias muertes y que permanece bajo investigación regulatoria.

Optus, el segundo mayor operador de telecomunicaciones de Australia, ya fue multado en 2023 con 12 millones de dólares australianos (7,9 millones de dólares estadounidenses) tras otro fallo que dejó sin conexión a más de 2.000 usuarios del triple cero.