Brigadas gazatíes denuncian la muerte de uno de sus comandantes a manos de Israel

Se trata del comandante Waseem Abdul Basit Abdul Hadi (Abu al Abd) quien, según el comunicado de las brigadas, "fue uno de los líderes y fundadores más prominentes de los grupos Ahfad al Naser" y "tuvo un papel fundamental en numerosas operaciones yihadistas".

Este lunes, el Ejército israelí mató también a un hombre en la zona de Beit Lahia, en el extremo noroeste de Gaza y controlada por las fuerzas israelíes, y a otras dos personas -entre ellas una niña- en un ataque en el barrio de Shujaiya del este de la capital gazatí, por donde discurre la 'línea amarilla' de retirada de las tropas.

Fuentes del hospital Al Awda informaron también de un ataque aéreo israelí en Jan Yunis (al sur del la Franja) que ha resultado en dos heridos, un padre y su hija.

Prácticamente cada día se registran muertos o heridos palestinos por fuego de las tropas israelíes en Gaza, que disparan a quienes se acercan a la zona amarilla, más de la mitad de la Franja ahora controlada por Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, Israel ha matado a más de 260 palestinos, entre ellos medio centenar de niños, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.