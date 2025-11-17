Cabo Verde, Mauricio y Seychelles hacen historia al eliminar el sarampión y la rubéola

Los tres países insulares se suman a otros 94 (sarampión) y 133 (rubéola) que han sido verificados como libres de transmisión endémica.

Esas tres naciones “han interrumpido la transmisión endémica de ambos virus durante más de 36 meses, manteniendo a la vez sistemas de vigilancia epidemiológica de alta calidad capaces de detectar y contener rápidamente cualquier caso importado”, indicó la agencia de la ONU en un comunicado.

“Este es un importante logro de salud pública. Felicitaciones a Cabo Verde, Mauricio y Seychelles por este hito fundamental en nuestros esfuerzos colectivos para controlar y erradicar las enfermedades en África”, expresó el director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi.

“Demuestra lo que se puede lograr cuando los países priorizan la prevención y las vacunas. Debemos aprovechar este éxito para que todos los niños de África puedan crecer sanos y protegidos”, añadió el director.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la OMS, Cabo Verde financia íntegramente su programa de inmunización desde 1998, mantiene una cobertura superior al 90 % durante dos décadas, no registra casos confirmados de sarampión desde 1999 y los últimos de rubéola se detectaron en 2010.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Mauricio, no se han registrado casos de sarampión desde 2019, cuando un brote llevó a una campaña de vacunación que para 2024 alcanzó a inmunizar a casi el total de su población.

Seychelles, con una cobertura del 95 %, controló su último brote de sarampión en 2020 y no existen casos confirmados de rubéola desde 2016.

A partir de 2001, los países africanos han implementado estrategias de control, que incluyen la administración de vacunas en dos dosis, campañas periódicas de inoculación masiva y vigilancia epidemiológica.

“Se estima que entre 2000 y 2023, estos esfuerzos previnieron casi 21 millones de muertes, lo que representa una reducción del 79 % en las muertes anuales estimadas durante este período”, señaló la OMS.

En 2024, Botsuana, Cabo Verde, Mauricio, Ruanda y Seychelles alcanzaron el 95 % de cobertura de vacunación, el nivel necesario para interrumpir la transmisión, ya que el sarampión y la rubéola son virus altamente contagiosos que se transmiten por el aire.

El sarampión puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente entre niños pequeños; y la rubéola puede causar defectos congénitos irreversibles si la infección ocurre durante el embarazo.

Ambas enfermedades son prevenibles mediante la vacunación.